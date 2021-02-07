أخبار اليمن : أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد يكشف طقس 24 ساعة

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد يكشف طقس 24 ساعةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن حالة عدم استقرار الأجواء تشمل المحافظات الجبلية الغربية من صعده شمالاً حتى لحج جنوبا يرافقها هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة.

وأشار إلى إمكانية امتداد تلك الحالة شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وأجزاء من الصحاري، كما تشمل الأمطار السواحل الغربية وأجزاء من السواحل الجنوبية وذلك في فترتي المساء والظهيرة.

وأفاد بوجود عوالق ترابية على الصحارى وأجزاء من المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية نتيجة لنشاط الرياح السطحية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظا على سلامتهم.

وحث المواطنين في المناطق المتأثرة بالعوالق الترابية على أخذ الاحتياطات اللازمة وخاصة من يعانون من أمراض صدرية، محذراً سائقي المركبات في الخطوط الطويلة وفي الطرقات الصحراوية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.