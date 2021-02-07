عاجل.. إغلاق دور السينما ومنع الحفلات وخفض طاقة المطاعم في أبو ظبي

أعلنت إمارة أبوظبي، اليوم الأحد، إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات وخفض الطاقة الاستيعابية في المطاعم إلى 60% بشكل مؤقت.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قررت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إغلاق دور السينما بشكل مؤقت وبدأت بالفعل دور السينما في إغلاق أبوابها.

كما قررت الدائرة أيضا، خفض الطاقة الاستيعابية في المراكز التجارية في الامارة بشكل مؤقت إلى 40% كما قررت في قرار رسمى أرسلته للمراكز التجارية خفض الطاقة الاستيعابية في المطاعم إلى 60% مؤقتا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أمس السبت، إن 30 بالمئة فقط من الموظفين سيُسمح لهم بالذهاب إلى أماكن العمل في حكومة أبوظبي والهيئات شبه الحكومية كما يجب على جميع الموظفين إجراء فحص (بي.سي.آر) للكشف عن الإصابة بكورونا أسبوعيا ما لم يتم تطعيمهم. وعلى العاملين الذين يمكنهم أداء وظائفهم عن بعد أو الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو من يعانون مشكلات صحية العمل من المنزل.

وفي وقت سابق، تقلصت الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم تقلصت.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وفي أعقاب صدور القرار، أعلنت دور سينما فوكس على حسابها على إنستجرام أنها ستغلق دور العرض في أبوظبي حتى إشعار آخر امتثالا لقرار حكومة الإمارة.

وكانت دبي قد فرضت قيودا إضافية على الطاقة الاستيعابية للمطاعم والتجمعات الاجتماعية والفنادق ومراكز التسوق وحظرت الأحداث الترفيهية الحية، كما أعادت فرض إجراء يُلزم جميع الركاب القادمين جوا بالخضوع لفحص يثبت عدم إصابتهم بالفيروس علاوة على وضع الكمامات الإلزامي في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي.