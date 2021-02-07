خلال عام 2020.. انخفاض في البلاغات الجنائية والمرورية بـ دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، تسجيل انخفاض في مؤشر البلاغات الجنائية والمرورية عبر تطبيقها لمبادرة "أمن المدارس" خلال العام الماضي.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، انخفضت نسبة البلاغات الجنائية إلى 33 % والبلاغات المرورية إلى 78%، وذلك في المناطق المحيطة بالمدارس على مستوى إمارة دبي.

وحسب الصحيفة، تهدف مبادرة "أمن المدارس" التي يتم تطبيقها للعام الثالث على التوالي إلى بناء حلقة تواصل مع القطاع التعليمي في الإمارة، للتعرف على احتياجاتهم وتهيئة بيئة مدرسية آمنة وسعيدة مُعززة بالثقافة المرورية والجنائية والصحية لضمان تأهيل أجيال واعية بحقوقهم وواجباتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وقال العميد سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة أمن المدارس، إن المبادرة منذ اطلاقها في شهر فبراير من العام 2018 استهدفت خفض البلاغات المرورية في محيط البيئة المدرسية، وتوفير اشتراطات الأمن والصحة والسلامة، وخفض الظواهر السلبية في البيئة المدرسية.

وأشار بن سليمان إلى أن المبادرة سجلت خلال العام الماضي أثناء جائحة كورونا 12 بلاغًا جنائيًا و9 بلاغات مرورية، مؤكدًا أن المبادرة بدأت ترصد البلاغات إلكترونيًا نظرًا لتحول التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد.

يذكر أن مبادرة "أمن المدارس" تُنفذ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وهم: وزارة التربية والتعليم، هيئة المعرفة، هيئة الطرق والمواصلات، الدفاع المدني، بلدية دبي، هيئة الصحة دبي، مواصلات الإمارات، ومؤسسة الصناعات الأمنية.