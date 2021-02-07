نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة فى رتل للتحالف الدولي بالعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة العربية، في خبر لها، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة في رتل للتحالف الدولى فى بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وقد انفجرت 3 عبوات ناسفة في رتل للتحالف الدولي في مدينة السماوة جنوب العراق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق.

وكشف مصدر أمني عراقي، أن الانفجار بسبب مخلفات حربية قديمة تم تفجيرها تحت السيطرة ضمن قضاء الحسينية.

وقد شن التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة العمليات العراقية المشتركة، ضربتين جويتين، ضد مواقع لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين بالعراق.