نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماليزيا تسجل 3731 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم الأحد، 3731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 242452 حالة إلى الآن.

ورصدت السلطات الصحية الماليزية، 15 حالة وفاة مما رفع العدد التراكمي لحالات الوفاة إلى 872 حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.