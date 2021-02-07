نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفغانستان تسجل 3 وفيات و24 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم الأحد، عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1793 عينة تم اختبارها خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، بأن وزارة الصحة سجلت 3 حالات وفاة و14 حالة تعافي من الفيروس خلال نفس الفترة.

ووفقًا لوزارة الصحة الأفغانية، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة الآن 55 ألفاً و359 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 2413 وإجمالي عدد حالات الشفاء 48 ألفاً و41.