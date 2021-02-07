حاسبة القروض الراجحي 1442 تمويلك في 30 دقيقة Alrajhi Bank العقاري والشخصي والسيارات

وضع مصرف الراجحي مباشر عبر موقعه الإلكتروني للأفراد حاسبة القروض الراجحي 1442 والتي تشتمل على معرفة قيمة القرض المستحق للعميل من خلال الدخول على الحاسبة واختيار نوع القرض المطلوبة، التمويل العقاري، أو القرض الشخصي، أو تمويل السيارات، وكما وضح مصرف الراجحي الحصول على تمويلك خلال 30 دقيقة فقط وفتح حساب جاري من الدخول على الراجحي مباشر أونلاين، بخطوات سهلة نقدمها لكم في موقع ثقفني.

حاسبة القروض الراجحي 1442

كما ذكر بنك مصرف الراجحي عن الحصول على تمويل خلال 30 دقيقة فقط من خلال الدخول على موقع مصرف الراجحي مباشر، الذي منه تستطيع فتح حساب جاري اونلاين، وكذلك معرفة شروط شراء بيت عن طريق الراجحي، وتجد أن التمويلات المقدمة عن طريق الراجحي افراد:

حاسبة التمويل الراجحي

ذكر مصرف الراجحي أن التمويل به يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولا يستغرق إلا دقائق بسيطة ويتم الحصول عليه، كما قام المصرف بوضع حاسبة التمويل التي يمكنك معها معرفة قيمة التمويل أو القرض الذي تستطيع الحصول عليه تبعا لدخلك الشهري والتزاماتك من خلال القيام بتعبئة نموذج حاسبة التمويل كما يظهر بالصورة التالية.

خطوات حاسبة القروض والتمويل

كما يظهر من حاسبة التمويل أن التقديم على التمويل يكون للمواطنين السعوديين والوافدين في المملكة العربية السعودية، وتتطلب الحاسبة ما يلي من بيانات:

اختيار القطاع الوظيفي التابع له (حكومي- شبه حكومي، خاص)

ثم القطاع الفرعي

ويليه خانة الراتب الشهري بعملة الريال السعودي

وتحديد مدة التمويل

ثم كتابة قيمة الأقساط الشهرية الملتزم بها حاليا

والضغط على زر حساب

يظهر لك قيمة القرض الذي تستطيع الحصول عليه، وهذا متوافر كذلك بشان التمويل العقاري، أو الشخصي، وتقسيط السيارات.

حاسبة التمويل جميع البنوك

تقدم البنوك في المملكة العربية السعودية جميعها خدمات إلكترونية، ويمكنكم المفاضلة بين البنوك من الدخول على حاسبة التمويل ومعرفة مبلغ التمويل الذي تستطيع الحصول عليه تبعاً للبنك للمفاضلة بين المصارف في المملكة العربية السعودية.