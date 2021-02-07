تطبيق توكلنا وكيفية التسجيل وإضافة تابع وتشغيل التطبيق بدون تكلفة انترنت مجاني2021

تطبيق توكلنا: حيث أنه أعلنت إدارة التطبيق أنه بتوفيق من الله تعالى وبجهود العاملين في التطبيق، تم حل المشكلة التقنية التي تسببت في قطع الخدمة عن الاتصال بتطبيق توكلنا، حيث أنه هذه المشكلة سببت الكثير في عدم تمكين المستخدمين من الدخول للتطبيق ، كما أن إدارة التطبيق أكدت على أن التطبيق بدأ يعمل بكفاءة عالية جداً عما كان عليه، وذلك لإضافة بعض التحسينات الجديدة إلى التطبيق، وتم تحديث التطبيق على متاجر الهواتف الذكية ليتمكن الجميع من تحديث التطبيق، وكذلك تم تفعيل بعض الخدمات والميزات الأخرى بالتطبيق.

تطبيق توكلنا وكيفية التسجيل بتوكلنا برقم الهوية

كيف أسجل في توكلنا؟.

الكثير يسأل عن كيفية التسجيل في التطبيق، وطريقة التسجيل هي بعد إن تقوم بتحميل التطبيق، قم باختيار مستخدم جديد، ثم قم بإدخال رقم الهوية أو رقم إلإقامة، وتاريخ الميلاد، ثم قم بالضغط على خانة الموافقة على الاقرار بالشروط، وبعدها سيتم إرسال رسالة بها رقم التحقق في جوالك المسجل في منصة أبشر.

منصة أبشر وكيفية إضافة رقم هاتف غير مسجل بالمنصة للتسجيل في تطبيق توكلنا

يوجد بعض الأشخاص رقم هاتفهم غير مسجل بمنصة أبشر الالكترونية، حيث أنه يريد أن يستقبل رقم تأكيد بعد التسجيل على تطبيق توكلنا، وفي هذه الحالة على المستخدم أن يطلب من أحد الأشخاص المسجلين بمنصة أبشر تسجيل بيانته من خلال خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا.

تطبيق توكلنا وحل مشكلة التطبيق لا يعمل وتحميل التحديث الجديد 2021

بعد التحديثات الأخيرة لتطبيق توكلنا هناك بعض التطبيقات في الاصدار القديمة تعطلت عن العمل، وفي هذه الحالة عليك أن تتأكد أن التطبيق تم تحديثه للنسخة الأخيرة، وهي أن تقوم بالبحث عن التطبيق الحديث في المتاجر حسب نوع هاتفك اندرويد أو أيفون أو هواوي، أو قم بقراءة الباركود لأحد النسخ الآتية في الصورة التالية للتطبيق حسب نوعك هاتفك ليتم تحويلك على رابط التحميل مباشرةً على متجرك:

تشغيل تطبيق توكلنا بدون تكلفة على الهواتف الذكية (انترنت مجاني)

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على حسابها الرسمي على تويتر قائلةً: أنه من منطلق تكامل الجهود الحكومية لمواجهة الجائحة، وبالتعاون مع شركات الاتصالات، تعلن هيئة الاتصالات عن استمرارية اتاحة استخدام (تطبيق توكلنا مجاناً)، وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.

توكلنا وحل مشكلة التطبيق لايعمل بشكل صحيح

في حالة التطبيق لايعمل بشكل صحيح على هاتفك، عليك تفعيل خدمة الانترنت جيداً حتى وإن كانت مجاناً حتى تتمكن شركة الاتصالات بتشغيله، واضبط جهازك بتاريخ ووقت المملكة العربية السعودية حسب منطقتك، وتفعيل خدمة تحديد الموقع الجغرافي، ولا توجد تطبيقات VPN ولا جلبريك للأيفون ولا روت للاندرويد

كيفية مشاركة الوضع الصحي للتابعين أو المكفولين في تطبيق توكلنا وكيفية إضافة تابع بالتطبيق

الصورة التالية توضح بعض الخطوات في مشاركة الوضع الصحي في التطبيق:

توكلنا تسمح للمواطن أو المقيم إضافة التابعين أو المكفولين في تطبيق توكلنا، وذلك من خلال الدخول على الخدمات ثم أفراد الأسرة والكفولين، وتقوم بتعديل أو إضافة التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة.