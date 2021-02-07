اليونيسيف تنقل توأمين سياميين من اليمن للأردن

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان، الأحد، إنها نقلت، السبت توأمين سياميين (ملتصقان) من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان لإخضاعهما لعملية جراحية.

وقالت المنظمة في بيانها أنه تم نقل توأمين ملتصقين، ولدا في صنعاء منتصف ديسمبر من العام الماضي، عبر عملية إجلاء طبية إلى العاصمة الأردنية عمان لإجراء عملية فصل جراحية".

ووفق البيان، فإن التوأمين غادرا العاصمة اليمنية على متن طائرة إسعاف جوي برفقة والديهما، مشيرة إلى أن الأم تبلغ من العمر 35 عاما، والأسرة يعتمد قوتها على العمل كباعة متجولين في أحد أسواق صنعاء.

وأوضحت المنظمة أنه "بعد ولادة التوأمين الملتصقين وجه الأطباء في مستشفى السبعين للأطفال وكذلك السلطات الصحية في صنعاء نداء عاجلا لتوفير المساعدة لإجراء عملية فصل جراحية للتوأمين وإنقاذ حياتهما".

ونقل البيان عن فيليب دواميل، ممثل اليونيسف في اليمن قوله: "إنهما (التوأمان) الآن في أيدٍ أمينة لدى فريق من الجراحين المتخصصين. ونأمل أن نراهما في القريب العاجل في صنعاء وهما بصحة جيدة".

وبحسب البيان، "تمكنت اليونيسف من تغطية النفقات الطبية واللوجستية لهذه العملية بفضل المساهمات السخية المقدمة من العديد من المانحين الأفراد من القطاع الخاص".