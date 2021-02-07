مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بصاروخ باليستى حوثى على مأرب باليمن

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات التحالف الدولى تمكنت فى وقت سابق من اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى فى محافظة مأرِب شمال شرقى اليمن باتجاه المملكة العربية السعودية.

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