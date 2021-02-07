التعاون الخليجى يرحب بتعيين ليندركنج مبعوثًا أمريكيًا فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربى، نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد، عن ترحيبه بقرار واشنطن تعيين السفير تيموثى ليندركنج، نائب مساعد وزير الخارجية، مبعوثًا أمريكيًا خاصًا إلى اليمن.





وفى بيان لمجلس التعاون الخليجى، قال الحجرف، إن تعيين ليندركنج "سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسى الذى ينشده مجلس التعاون، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن 2216". كما شدد الحجرف على أهمية دور الولايات المتحدة ومساعيها فى إنهاء الأزمة اليمنية، ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمنى، معربًا عن تطلع الخليج إلى تعزيز جهود المجتمع الدولى نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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