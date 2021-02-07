أبوظبى: إغلاق دور السينما ومنع الحفلات والتجمعات لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات الخاصة بجائحة كورونا فى إمارة أبو ظبى، اليوم الأحد، تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية فى الإمارة، تعزيزًا للإجراءات الوقائية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفى بيانه عبر "تويتر"، قال المكتب الإعلامى لإمارة أبوظبى، إن اللجنة اعتمدت قرارًا بإغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص، فلا تتجاوز عشرة أشخاص فى احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية و20 شخصا عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء. كما أشار البيان إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية بنسبة 40%، والصالات الرياضية والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50%، والمطاعم والمقاهى والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 60%، وسعة مركبة الأجرة بنسبة 45% وسعة حافلة النقل بنسبة 75%. وأوصت اللجنة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام.

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