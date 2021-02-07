مبعوث أوروبى يبحث التوترات بين إثيوبيا والسودان

جدة - نرمين السيد - وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبى فى السودان، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، إلى أن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، كلف هافيستو بزيارة الخرطوم وأديس أبابا كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبى "للمساعدة فى تخفيف التوترات بين السودان وإثيوبيا، ومعرفة كيف يمكن للمجتمع الدولى أن يقدم الدعم فى إيجاد حلول سلمية للأزمات الحالية التى تواجه المنطقة".
وكان هافيستو قد وصل إلى السودان، أمس السبت، حيث استقبله السفير محمد شريف وكيل وزارة الخارجية، لدى وصوله إلى مطار الخرطوم.
وتتواصل محادثات هافيستو مع الجانب السودانى على مدار اليوم وغدًا، على أن يعقد اجتماعات مع رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية ووزير الرى والموارد المائية.
ويسافر المبعوث الأوروبى بعد ذلك إلى إثيوبيا، حيث يزور مخيمًا لجأ إليه إثيوبيون فارون من العنف فى منطقة تيجراى الإثيوبية.
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