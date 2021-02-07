لقي 4 أمريكيين مصرعهم في ولاية يوتا الأمريكية، إضافة إلى إصابة 5 آخرين، بسبب انهيار جليدي هو الأكثر دموية في تاريخ هذه الولاية، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.
وقال الرقيب في الشرطة الموحدة، ميلودي كاتلر، إن "الانهيار الجليدي اجتاح ثمانية أشخاص، في أوائل العشرينات إلى أواخر الثلاثينيات من العمر، كانوا في مجموعتين يتجولون في الريف".
وحدث الانهيار الجليدي على ارتفاع 9800 قدم (نحو2987 مترا)، بعمق 2.5 قدم (نحو 0.7 متر)، وعرض 250 قدما (نحو 76 مترا).
وذكرت الشرطة أن "جميع المتزلجين الثمانية كان لديهم أضواء تحذيرية من الإنهيارات الثلجية، وهو ما مكن الناجين من إخراج أنفسهم من الثلج".
وأضافت الشرطة أن "الناجين تمكنوا من العثور على الأربعة الآخرين وانتشالهم، لكنهم كانو قد فارقوا الحياة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأكثر دموية.. انهيار جليدي ينهي حياة 4 متزلجين أمريكيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.