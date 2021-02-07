الأكثر دموية.. انهيار جليدي ينهي حياة 4 متزلجين أمريكيين

لقي 4 أمريكيين مصرعهم في ولاية يوتا الأمريكية، إضافة إلى إصابة 5 آخرين، بسبب انهيار جليدي هو الأكثر دموية في تاريخ هذه الولاية، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وقال الرقيب في الشرطة الموحدة، ميلودي كاتلر، إن "الانهيار الجليدي اجتاح ثمانية أشخاص، في أوائل العشرينات إلى أواخر الثلاثينيات من العمر، كانوا في مجموعتين يتجولون في الريف".

وحدث الانهيار الجليدي على ارتفاع 9800 قدم (نحو2987 مترا)، بعمق 2.5 قدم (نحو 0.7 متر)، وعرض 250 قدما (نحو 76 مترا).

وذكرت الشرطة أن "جميع المتزلجين الثمانية كان لديهم أضواء تحذيرية من الإنهيارات الثلجية، وهو ما مكن الناجين من إخراج أنفسهم من الثلج".

وأضافت الشرطة أن "الناجين تمكنوا من العثور على الأربعة الآخرين وانتشالهم، لكنهم كانو قد فارقوا الحياة".