انخفاض نسبي في أعداد إصابات كورونا اليومية في السعودية

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، انخفاضا نسبيا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد في بيانها اليومي بشأن مستجدات كورونا، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 370278 حالة.

ويعد ذلك انخفاض نسبيا مقارنة بتسجيل 386 إصابة جديدة في اليوم السابق، كأعلى حصيلة للإصابات اليومية بالفيروس في البلاد منذ أشهر.

وقالت الصحة السعودية إنه تم تسجيل 278 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 361515 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6402 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2361 والحالات الحرجة 408 حالات.