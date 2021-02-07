وزير الري السوداني: ندعو لتوسيع مظلة الوساطة في سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأحد، لتوسيع مظلة الوساطة في سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.

وقال وزير الري السوداني، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "الملء الثاني لسد النهضة بصورة أحادية يهدد الحياة على كل النيل الأزرق".

ويترقب الكثير من المصريين والسودانيين والإثيوبيين، نتائج المحادثات التي تنعقد بين الحين والآخر، بين دول وادي النيل، بشأن سد النهضة، أملا في التوصل إلى حلول للأزمة، في وقت لم تحقق فيه أي من المحادثات أية حلول، كما لم تسفر عن تحقيق تقدم ملموس، بسبب خلافات بين الدول الثلاث حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

وفي الوقت الذي لم تسفر فيه المحادثات عن أي جديد، جددت مصر رفضها لأي إجراء يمس حقوقها في مياه النيل، بينما أعلن السودان أن ملء سد النهضة في شهر يوليو المقبل تهديدًا مباشرًا لأمنه القومي.