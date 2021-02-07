تردد قناة بي إن سبورت المفتوحه الناقله لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم مباراة فريقي الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية وتنتظر الجماهير المصرية هذه المباراة بشكل خاص حيث يطمع عاشقي المارد الأحمر النادي الأهلي في فوز فريقهم على عملاق أوروبا وتقديم أداء مشرف يليق بالكرة المصرية عامة والنادي الأهلي خاصة حيث يعد الفريق الألماني من أفضل الفرق في كرة القدم على مستوي العالم كما يضم بين صفوفه عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية وعلى رأسهم الاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي لذلك تسعى نجوم النادي الأهلي إلى تقديم أفضل أداء لهم.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة وقناة الكأس القطرية

تم الإعلان قبل إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية أنه سوف يتم إذاعة مباريات البطولة على قناتي بي إن سبورت المفتوحه وقناة الكأس القطرية ومنذ ذلك كثر البحث عن تردد القنوات على بعض الأقمار الصناعية وهو ما سنقدمه في السطور التالية:

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحه

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12379.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

سوف تقام المباراة بين الفريقين يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من فبراير الجاري على استاد أحمد بن علي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت السعودية.ونجح النادي الأهلي في الوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعد الفوز على فريق الدحيل القطري في مباراة ربع النهائي التي أقيمت بين الفريقين.