تسجيل منصة مدرستي التعليمية 2021- 1442 لتعليم عن بعُد لطلاب جميع المراحل التعليمية فى المملكة العربية السعودية

موقع منصة مدرستي التعليمية 2021- 1442 التي اعتمدته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لتطبيق خاصية التعليم عن بعد لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، دون أن تضطر لوقف الدراسة بسبب ما تمر به البلاد من انتشار فيرس كورونا المستجد الذي قد جاء جرائه توقف العملية التعليمية بشهر مارس الماضي، لذا صدرت الوزارة التعليمية قرارها بوقف المدارس للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات وهيئة التدريس، على أن تستكمل عبر شبكة الانترنت من خلال المواقع التعليمية مثل منصة مدرستي التعليمية، لذا نطرح عليكم اليوم خطوات التسجيل في الموقع والرابط الخاص به.

موقع منصة مدرستي التعليمية 2021- 1442

قامت الكثير من دول الوطن العربي بتفعيل خاصية التعليم، بعد أن اضطرت بالعام الماضي بوقف الدراسة منذ أن بدأ انتشار فيرس كورونا، ويعتبر موقع مدرستي التعليمي من أشهر المنصات التي أنهضت بالطلاب والطالبات بالإمتيازات، ومن أهمها أنه يتمكن من حضور الحصص اليومية التعليمية والتمتع بتوضيحات الدروس للمناهج للمراحل التعليمية المتنوعة، إلى جانب تنسيق الحضور والغياب للطلاب، مع إتاحة القيام بتسليم الوجبات اليومية للمعلمين عبر المنصة، هذا إلى جانب أنها تمكن أولياء الأمور من الدخول من أجل الإطمئنان على مستوى الأبناء، وتمكنهم من القيام بالامتحانات اليومية بالمنزل دون أن يذهب للمدرسة.

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي

أليكم الآن الرابط الخاص بالمنصة وخطوات تسجيل الدخول بها بعد أن حققت بالفصل الدراسي الأول نجاح كبير ووصول المعلومة للطلاب وبإمكانك التسجيل بها باتباع الآتي: