أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف موعد انتهاء الشتاء.. ويحذر من حالة قادمة

الفلكي الشوافي يكشف موعد انتهاء الشتاء.. ويحذر من حالة قادمةكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن الموعد المتوقع لانتهاء فصل الشتاء، محذراً في الوقت نفسه من حالة قادمة تؤثر على عدد من المحافظات اليمنية نهاية الأسبوع المقبل.

وتوقع الفلكي اليمني التقاء كتلة هوائية باردة وجافة مع كتلة هوائية دافئة رطبة خلال الأيام القادمة ما تسبب حالة ماطرة على اليمن من الأحد 7 فبراير 2021 حتى نهاية الاسبوع حيث متوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على معظم المناطق اليمنية من شبوة وما الى الغرب منها حتى الحديدة وقد يمتد الهطول إلى أجزاء من السواحل الشرقية وارخبيل سقطرى، قد تكون مصحوبة بالبرد على بعض المناطق ورياح نشطة باردة.

وأوضح الفلكي الشوافي في منشور على حسابة فيس بوك أن درجات الحرارة الصغرى ترتفع إلى 2~5 مئوية على المرتفعات والأحواض الجبلية لتكون الاجواء هذا الاسبوع باردة.

ورداً على تسأولات المواطنين خصوصاً المزارعين.. متى ينتهي الشتاء بالمفهوم المناخي/الارصادي وإن جاز التعبير الشتاء بحساب المزارع؟.. قال الفلكي الشوافي إن هذه الأمطار القادمة تتزامن مع منزلة سعد السعود وهي المنزلة التي عادة ما يحدث فيها تغير للاجواء نحو الدفء بحساب المزارع.. مدللاً على ذلك فيما يلي بحكمة وعبارة آخرى:

"سعد السعود يدفي

...... كل مبرود وينبت كل عود"

وبعبارة آخرى يقال

"سعد السعود مخضر كل عود"

وهي أمطار التسع وتقول الحكمة

"التسع لازن دفا"

و بعبارة آخرى

"التسع لأثار دفا"

بمعنى حتى لو اثيرت/تشكلت السحب ولم ينزل مطر تميل الأجواء الى الدفء.

وأشار الشوافي إلى أن ذلك يعتبر بحساب المزارع/مناخيا بداية تغير الاجواء ومغادرة الشتاء الارصادي حسب المعتاد إلا ان المزارع لم يجعل هذة الحكمة قطعية لما يحدث احيانا في بعض السنوات وقلّما يخرج عن هذة القاعدة مثل ما يقول فيه المزارع/الحكمة

"لَوْلاَ برَدَ السََّبْعَيْنَ

...... ما وقع على الأمة دَّيْن"

وتقول الحكمة الآخرى.

"حربي وحرب ابن عمي

...... مثل الوجع في الصوابر

أو مثل مقرانه السبع

....... ما بين بجما وعاصر"

ولفت الفلكي الشوافي إلى أن الشتاء بالفهوم الفلكي مختلف تماما ًعن المفهوم الارصادي ومرتبط نهايته بالاعتدال الربيعي في 20 مارس 2021.