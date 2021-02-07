الهند: فقدان 150 شخصا فى انهيار كتلة جليدية شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقارير محلية، قال مسؤولون إن الهند وضعت الكثير من مناطقها الشمالية فى حالة تأهب قصوى اليوم الأحد، بعد تحطم جزء من كتلة جليدية فى جبال الهيمالايا.
وأشار المسؤولون إلى أن السلطات الهندية أجلت السكان بسبب ارتفاع منسوب المياه فى نهر تصب فيه الكتلة الجليدية، حيث قالت الشرطة المحلية فى ولاية أوتاراخند: "لحقت أضرار بمشروع كهرباء ريشيجانجا ما يؤدى لارتفاع منسوب مياه النهر باستمرار".
وأضافت الشرطة فى بيانها عبر "تويتر": "نناشد الأشخاص الذين يعيشون على طول نهر ألاكناندا مغادرة المنطقة فى أقرب وقت ممكن".
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