الكويت: نتوقع الانتهاء من تطعيم المواطنين خلال 3 أشهر

قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الأحد، إنه من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين ضد فيروس كورونا، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر.
وأضاف الوزير، أن التطعيم سيكون في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريا.
وأشار وزير الصحة خلال زيارته مركز المسايل الذي تم بدء العمل فيه اليوم للتطعيمات المضادة لكوفيد - 19 إلى أنه "في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر بحلول شهر سبتمبر المقبل.
وتابع قائلا: هناك شح عالمي في مسألة توريد اللقاحات، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن هناك 10 دول حول العالم هي من تتحصل على اللقاحات".
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