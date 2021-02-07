اعتداء سافر.. البحرين تدين الهجوم الحوثي على السعودية

أدانت الخارجية البحرينية بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرة دون طيار "مفخخة" على المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكدت أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بشكل ممنهج ومتعمد تشكل اعتداء سافرًا على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها وسلامة أراضيها، باعتبارها تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.