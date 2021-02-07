ضربة واحدة.. مقتل 23 من عناصر طالبان على يد الجيش الأفغاني

لقي 23 عنصرًا من حركة "طالبان" مصرعهم بعد عملية أمنية أفغانية خاضتها القوات الأمنية ضدهم في ولايتين مختلفتين من البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، بحسب وسائل إعلام مختلفة.

قالت وزارة الدفاع "أن العملية التي أجريت في منطقة ديهراوود في ولاية أروزكان وسط أفغانستان أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الحركة وتدمير موقعين لـطالبان وضبط كمية من الأسلحة والعتاد".

وذكرت الوزارة أيضا أن 8 من مقاتلي طالبان قتلوا، وأصيب آخر بجروح نتيجة غارة جوية نفذت في منطقة بشت رود بولاية فراه بجنوب غرب البلاد.