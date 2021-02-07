أعربت دولة الكويت عن إدانتها بأشد العبارات استمرار استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة مفخخة من قبل المليشيات الحوثية. وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية اليوم /الأحد/ - أن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعانًا بتهديد أمن السعودية واستقرار المنطقة، كما أنه يعد انتهاكًا صريحًا وصارخًا للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين، الأمر الذي يستوجب وعلى الفور تحركًا سريعًا من المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها، مؤكدة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في السعودية وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تدين استمرار استهداف أراضي السعودية من قبل الحوثيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.