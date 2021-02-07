برعاية الأمم المتحدة: اتحاد المبدعين العرب يعقد مؤتمره الأول حول التحول الرقمي

ينظم اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب، المؤتمر الأول حول "التحول الرقمي وأثره على الصحة والتعليم" برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات في هذا المجال خلال الفترة من ٨ إلى ١٧ فبراير الجاري.

وقال الإذاعي أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين والمبدعين العرب إن هذا المؤتمر الذي يعقد عبر شبكة التواصل الاجتماعي على الانترنت يتواكب مع الحداثة الراهنة في عالم التكنولوجيا وكيفية مواكبة الدول لهذا التطور العملاق.

وأشار نور إلى مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة في المؤتمر على رأسهم الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق الأوسط والدكتورة هالة عدلي حسين أمين عام اتحاد قيادات المرأة العربية ومسؤول ملف المرأة باتحاد المبدعين العرب بالأمم المتحدة والدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق والمستشار عدلي حسين رئيس لجنة الشراكة الأورو متوسطية ومحافظ القليوبية والمنوفية الأسبق والدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس البرلمان السوداني سابقا ورئيس اتحاد قيادات المرأة العربية والدكتور جاسم الياقوت مستشار وزير الثقافة والإعلام السعودي السابق .