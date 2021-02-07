here رابط منصة مدرستي 1442 لطلبة الفصل الدراسي الثاني لتعليمهم عن بعُد اون لاين جميع المراحل التعليمية

رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي 1442 الذي تعتبر من أهم المواقع التعليمية التي انتشرت في المملكة العربية السعودية وقد تم تفعيلها بالأيام الماضية بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني ليتمكن الطلاب والطالبات من استكمال الدراسة بالتعلم عن بعد عبر المنصة التعليمية، حيث أنها تضم كل ما يكون الطالب بحاجة له من معلومات ومناهج دراسية وحصص يومية ووجبات بشكل يومي فضلاً عن الشروحات المفسرة للمنهج المقرر على الطلاب بالوزارة، وكل ذلك يتم من خلال نخبة من المعلمين والمعلمات، ويتمكن أولياء الأمور متابعة مستوى الأبناء بشكل يومي عبر المنصة بكل سهولة.

رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي 1442

نظراً لما تتبعه المملكة العربية من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بطرح نظام تعليمي جديد عن بعد بشكل إلكتروني، وهو عبارة عن نظام متكامل به كل ما يحتاج كلاً من الطالب والمعلم وولي الأمر والأدريين بظل أزمة دول العالم الأخيرة كورونا، واعتمدت الكثير من الدزل على المنصات التعليمية وحقق بالفعل النجاح المرغوب بالمتابعة المستمرة له من قبل المعلم والوزارة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، ويتم من خلال سير الحياة التعليمية بشكل يومي إلى جانب تمكين الطلاب من أداء الاختبارات بشكل إلكتروني شهرياً عن طريق تسجيل الدخول للمنصة.

يتم الدخول على موقع منصة مدرستي من هنا.

يتم القيام بإضافة الاسم والرقم السري.

يقوم المستخدم بإضافة التحقق المرئي.

يتم النقر على حضور الحصص اليومية ومن ثم يتم النقر على المادة التي تريد سماعها وحضورها.

من ثم يتم النقر على زر حضور الحصة، وهذه الخطوة تثبت حضورك للحصة أمام المعلمين، وبإمكانك أيضاً القيام بعمل الوجبات اليومية وكذلك المراجعات وغيرها من المهام.

كيفية التسجيل عبر منصة مدرستي