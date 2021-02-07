الحصول على سكنات فورت نايت Fortnite وأشهر وأقوى سكنات اللعب

حازت لعبة فورت نايت على شعبية وشهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، فأصبحت اللعبة الأقرب لبعض الفئات العمرية، ولقد طورت اللعبة على مدار السنوات الماضية حتى حصلت على ثلاث إصدارات بثلاثة أشكال مختلفة ولكن ذات فكرة واحدة، ولمعرفة كيفية الحصول على سكنات فورت نايت يمكنك متابعة هذا المقال، حيث تعتبر لعبة فورت نايت هى لعبة مقاتلة، تعتمد على إطلاق هجمات والتي يطلقها المحاربين على عدد من الزومبى المرعبين مع العمل على بقائك حيا أطول فترة قدر المستطاع، ومن الممكن أن تحارب في جماعة معتمداً على الفخاخ والتحصينات اللازمة، وكذلك بالنسبة للاعب الواحد فيمكنه استخدام أداة من أدوات الهجوم، أو أن يركب نوع من المركبات خلال مواجهته الزومبى.

أشهر سكنات فورت نايت

قد يصل عدد سكنات فورت نايت إلى 346 سكن سنتناول منهم أشهرها ونعرضه بشىء من التفصيل:

سكن Drift: هو الأشهر بين عدد السكنات حيث يحصل على شكل أنيق جذاب، أطلق هذا السكن في موسم اللعبة الخامس، ويحقق هذا السكن نجاحاً كبيراً للاعبين وهو من إصدار فورت نايت.

سكن Raven: ليس بجديد هذا السكن فهو أصدر عام 2018 مما أعطاه شعبية وترحيب من عدد كبير من اللاعبين.

سكن Midas: منذ الموسم الثاني للعبة تم إطلاق هذا السكن، يتميز بقدرته على تحويل بعض الأدوات إلى ذهب فهو كنز ثمين للاعبين في لعبتهم.

سكن Try hard: السكن المحبوب من معظم اللاعبين حيث يمتاز هذا السكن ببساطته.

كيفية الحصول على سكنات فورت نايت

يلجأ اللاعبين إلى تجديد أشكال المحاربين وإضافة سكنات جديدة باستمرار مما قد يكلفهم الكثير من المال ولكن يبحث الكثيرون عن طريقة ما لتنزيل تلك السكنات بطريقة مجانية حيث تستطيع أن تقوم بالحصول على سكنات فورت نايت من خلال خدمة تويتش برايم فهى خدمة تتميز بتقديم الخدمات المتميزة مثل خدمة Twitch.

ويقدم لك متجر عمق الحصول وبكل سهولة على سكن مجاني في لعبة فورت نايت حيث يعتبر من المتاجر المتخصصة في تلك اللعبة، وكذلك يقوم ببيع الحسابات النادرة والسكنات لمن يريد وغير ذلك، ويجد هناك أيضًا ID لمن يريد من اللاعبين.

يمكنك متابعة اللعبة التابعة لبلدك وكذلك إصداراتها الجديدة وما يعود على ذلك من هدايا متنوعة تساعدك في الحصول على سكنات جديدة، وتستطيع الآن أن تحصل على سكنات فورت نايت مجاناً لمزيد من المتعة والتشويق أثناء مهاجمتك الزومبى المرعب والقضاء عليهم.

سكنات فورت نايت لكرة القدم

والجدير بالذكر أن إيبك جيمز Epic وهى شركة أمريكية رائدة أعلنت عن سكنات لمحبي لعبة فورت نايت من عشاق كرة القدم، وذلك بالتعاون مع العديد من الأندية الكبيرة، حيث تسمى حزمة سكنات فورت نايت لكرة القدم باسم kickoff set وهى تمكن اللاعبين ليبدلوا بين اكثر من 32 طقم رياضي، حيث هناك الملايين من عشاق كرة القدم مهووسون بلعبة فورت نايت ويمكنك للاعبين الآن الحصول على سكنات فورت نايت لكرة القدم وغيرها والاستمتاع باللعبة.