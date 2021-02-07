عودة تطبيق توكلنا للعمل بكفاءة عالية بالخطوات آلية وتحميل التطبيق

تزداد عمليات البحث في الآونة الأخيرة حول تطبيق توكلنا وكيفية تحميله واستخدامه، فقد واجه التطبيق خلال هذه الآونة عطل وقد لاحظه العديد من المستخدمين أثناء الاستخدام، فقد أعلن تطبيق توكلنا من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الانتهاء من تشخيص الخلل التقني، ويعد هذا الخلل من أكثر المشاكل التي تواجه المستخدم حيث كان يحد من عمليات الدخول إلى التطبيق خلال الفترة السابقة، وذلك بعد متابعة استمرت منذ يوم الثلاثاء الماضي حتى يوم الخميس.

إصلاحات وتحسينات تقنية في تطبيق توكلنا :

بعد التقنيات التي شهدها التطبيق خلال هذه الأيام أصبح يعمل بكفاءة عالية، وهذا بعد ما قامت به الإدارة من مجهودات نتج عنها استقرار الخدمة بعد تفعيل التحسينات الأخيرة التقنية، حيث بات بإمكان المستخدمين الاستفادة منه في إثبات حالتهم الصحية وذلك من خلال دخولهم أو مراجعتهم للدوائر الحكومية أو زيارتهم لكافة مراكز الأسواق التجارية والمولات المختلفة، وبناءً على ذلك سيتم العمل على إعادة كامل خدمات التطبيق المميزة خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن خلال هذا المقال نوضح التطبيقات والخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا.

خدمة حجز فحص كورونا

خدمات المحفظة الرقمية

لوحة البيانات والخدمات الأخرى

خدمات تطبيق توكلنا:

ومن الجدير بالذكر أن إدارة التطبيق قامت بتقديم الشكر لكافة المستخدمين للتطبيق على إمكانية تفهمهم المشكلة ومحاولة لفت انتباههم للتمكن من حلها، حيث أن هذا الإشكال التقني الذي كان بسبب عمليات الدخول الكبيرة على التطبيق، حيث أوضحت الإدارة أنه ضرورة إلزام إبراز تطبيق توكلنا لإثبات الحالة الصحية في مواقع العمل والمحلات والأسواق التجارية، حيث وصلت العمليات المنفذة في يوم واحد لما يزيد عن 250 مليون عملية، وهو رقم ضخم جداً لا يستبعد معه وقوع مثل هذه الإشكالات التقنية وتعطل الشبكة وتوقف الخدمة في التطبيق.

عدد مستخدمي التطبيق :

وقد نذكر من خلال هذا المقال أن نسبة عدد مستخدمي تطبيق توكلنا تزداد يوماً بعد يوم حيث اقترب العدد عن 9.7 مليون مستخدم، وأضاف تطبيق توكلنا من خلال من صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الإدارة قامت بالتنويه منذ لحظة إطلاقه بتاريخ 11 مايو من العام الماضي 2020 أية مشكلات تقنية جوهرية حتى مع موجات التسجيل المرتفعة، حيث كان يقدم خدماته بكفاءة عالية نحو 9.7 مليون مستخدم بإدارة ومتابعة من فريق تقني سعودي بالكامل يمثلون سر نجاح وتميز هذا التطبيق، فقد بين أن عدد المسجلين في التطبيق ارتفع إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام فقط بنسبة زيادة تصل إلى 22.5 % خلال فترة قصيرة، مما تسبب بالضغط على الشبكة وعدم استقرار الخدمة، ومع ذلك فقد تم تقديم بدائل سريعة مؤقتة للمستخدمين من خلال إرسال إثبات حالتهم الصحية عبر الرسائل النصية، وجددت إدارة تطبيق توكلنا التزامها بتقديم خدماتها المتميزة لعموم المواطنين والمقيمين دعماً لجهود الدولة الصحية في احتواء جائحة كورونا، وحثت جميع المستخدمين على تحديث التطبيق من خلال متاجر التطبيقات المعتمدة.

آلية وطريقة تحميل تطبيق توكلنا :

بعد تزايد عمليات البحث حول هذا التطبيق وآلية التسجيل وتحميل التطبيق، أوضحت إدارة تطبيق توكلنا من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر حول الاستفادة من التطبيق من خلال الخدمات العديدة التي يقدمها التطبيق ، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة إظهار الحالة الصحية للجهات المعنية، من خلال التأكد من تحديث تطبيق توكلنا، وقد نشر تطبيق توكلنا روابط تحميل التطبيق بشكل مباشر في متاجر الهواتف الذكية.

خطوات التسجيل في التطبيق :

يتم التسجيل في منصة توكلنا من خلال الدخول عبر موقع أبشر للخدمات الإلكترونية الحكومية، باعتبار أن تطبيق توكلنا من اهم التطبيقات التي يستخدمها المواطن السعودي و الشخص المقيم في المملكة العربية السعودية، حيث وفرت الحكومة السعودية هذا التطبيق من أجل المواطنين ليتمكن كلاً منهم في الحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن هذا التطبيق تم الإعلان عنه كوسيلة لحماية المواطنين من خطر انتشار الفيروس وحماية الناس، والتمكن من التبليغ عن حالات الاشتباه وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.