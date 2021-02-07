رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 لتعليم الطلاب عن بعُد وتنزيل المناهج التعليمية لجميع المراحل

رابط منصة مدرستي 1442 التي ازداد البحث عنه في الفترة الأخيرة من قبل طلاب وطالبات وأولياء أمور المملكة العربية السعودية للمراحل التعليمية المتنوعة منذ المرحلة الابتدائية وصولاً للمتوسط الثانوي، من أجل التسجيل في المنصو واستكمال عملية التعليم عن بعد للمناهج الدراسية الجديدة التي تتعلق بالفصل الدراسي الثاني، وقد تم بالفعل تفعيل الرابط الجديد لموقع مدرستي بعد أن تعرض الآخر لعدة مشاكل أصبح يواجها كل من يقبل لتسجيل الدخول به، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بطرحه من أجل المحافظة على صحة الطلاب من خطر الإصابة بفيرس كورونا المستجد، واعتمدت فكرة التعليم عن بعد عبر المنصة، وسوف نتابع معكم اليوم الرابط الرسمي للموقع وخطوات التسجيل به.رابط منصة مدرستي 1442
استطاعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من تحديث الموقع الخاص بها، حيث أن يتمكن الطلاب من أن يحصلون على ما يحتاجه من حصص يومية ومناهج دراسية، عن طريق ما يوجد في الموقع من خدمات إليكترونية تعليمية وشرح متزايد للمناهج، من أجل استكمال المراحل التعليمية في المملكة دون توقف، إلى جانب توفير خاصية تواصل الطالب مع المعلم بالصوت والصورة، كما أن متاح لأولياء الأمور الدخول للموقع من أجل متابعة مستوى أولادهم الدراسي، وعلى أن يقوم الطلاب بأداء الوجبات اليومية وإرسالها للمنصة، وكل ذلك اتخذاته الوزارة من أجل المحافظة على صحة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين في الوزارة من الذهاب للمدرسة وتفشي فيرس كورونا، كما أنها تواكب التطويرات الحديثة وتدعم فكرة التعلم عن بعد.خطوات التسجيل في منصة مدرستي
يتم التسجيل في المنصة إلكترونياً من خلال الآتي:
- يتم الدخول على موقع مدرستي التعليمية.
- يتم القيام بتحديد الشخصية إذا كنت طالب أو طالبة أو ولي أمر أو معلم في الموقع.
- يتم إضافة كافة البيانات التي تتعلق بحسابك منها اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على خانة تسجيل الدخول، والنقر على الخدمة التي ترغب بها في الموقع.
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رابط منصة مدرستي 1442 التي ازداد البحث عنه في الفترة الأخيرة من قبل طلاب وطالبات وأولياء أمور المملكة العربية السعودية للمراحل التعليمية المتنوعة منذ المرحلة الابتدائية وصولاً للمتوسط الثانوي، من أجل التسجيل في المنصو واستكمال عملية التعليم عن بعد للمناهج الدراسية الجديدة التي تتعلق بالفصل الدراسي الثاني، وقد تم بالفعل تفعيل الرابط الجديد لموقع مدرستي بعد أن تعرض الآخر لعدة مشاكل أصبح يواجها كل من يقبل لتسجيل الدخول به، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بطرحه من أجل المحافظة على صحة الطلاب من خطر الإصابة بفيرس كورونا المستجد، واعتمدت فكرة التعليم عن بعد عبر المنصة، وسوف نتابع معكم اليوم الرابط الرسمي للموقع وخطوات التسجيل به.رابط منصة مدرستي 1442
استطاعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من تحديث الموقع الخاص بها، حيث أن يتمكن الطلاب من أن يحصلون على ما يحتاجه من حصص يومية ومناهج دراسية، عن طريق ما يوجد في الموقع من خدمات إليكترونية تعليمية وشرح متزايد للمناهج، من أجل استكمال المراحل التعليمية في المملكة دون توقف، إلى جانب توفير خاصية تواصل الطالب مع المعلم بالصوت والصورة، كما أن متاح لأولياء الأمور الدخول للموقع من أجل متابعة مستوى أولادهم الدراسي، وعلى أن يقوم الطلاب بأداء الوجبات اليومية وإرسالها للمنصة، وكل ذلك اتخذاته الوزارة من أجل المحافظة على صحة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين في الوزارة من الذهاب للمدرسة وتفشي فيرس كورونا، كما أنها تواكب التطويرات الحديثة وتدعم فكرة التعلم عن بعد.خطوات التسجيل في منصة مدرستي
يتم التسجيل في المنصة إلكترونياً من خلال الآتي:
- يتم الدخول على موقع مدرستي التعليمية.
- يتم القيام بتحديد الشخصية إذا كنت طالب أو طالبة أو ولي أمر أو معلم في الموقع.
- يتم إضافة كافة البيانات التي تتعلق بحسابك منها اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على خانة تسجيل الدخول، والنقر على الخدمة التي ترغب بها في الموقع.
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