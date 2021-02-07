أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالرحمن المزلم

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الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالرحمن المزلم

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ/ عبدالرحمن احمد المزلم، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية نائب رئيس دائرة التوجيه والارشاد، وكيل وزارة الأوقاف والارشاد لتحفيظ القرآن الكريم سابقا، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالرحمن المزلمبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ/ عبدالرحمن احمد المزلم، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية نائب رئيس دائرة التوجيه والارشاد، وكيل وزارة الأوقاف والارشاد لتحفيظ القرآن الكريم سابقا، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد / قاسم احمد المزلم واخوانه وكافة آل المزلّم بمديرية الجبين محافظة ريمه، عبّر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة، بهذا المصاب. سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"



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