أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ أحمد قطبي

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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ أحمد قطبي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ / احمد قدري عيسى قطبي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر بمحافظة حجة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ أحمد قطبيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ / احمد قدري عيسى قطبي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر بمحافظة حجة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ/ هشام قدري احمد عيسى قطبي، وكافة افراد الأسرة وقبائل قطبة بمديرية عبس محافظة حجه، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"



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