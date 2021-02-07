أخبار اليمن : الناصري الديمقراطي ينعي وفاة امينه العام شايف عزي

الناصري الديمقراطي ينعي وفاة امينه العام شايف عزي
نعى الحزب الناصري الديمقراطي رحيل أمينه العام شايف عزي صغير، والذى وافاه الأجل اليوم الاحد 7 فبراير 2021م بالعاصمة المصرية القاهرة .
(نص البيان)
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:
"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"
صدق الله العظيم..
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي الحزب الناصري الديمقراطي الى الشعب اليمني وفاة أمينة العام الأستاذ المناضل شايف عزي صغير..
الذي وافته المنية يومنا هذا في جمهورية مصر العربية الشقيقة..
وبهذه الفاجعة الأليمة
إذ نعزي انفسنا نتقدم بأحر التعازي الى أسرة الفقيد وأهله وذويه وكل محبيه سائلين المولى عز وجل أن يلهمنا وإياهم الصبر والسلوان..
راجيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته..
"إنا لله وإنا اليه راجعون".
صادر عن الأمانة العامة للحزب الناصري الديمقراطي
صنعاء..
بتاريخ7/2/2021م
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