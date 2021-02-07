أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الناصري شايف عزّي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الناصري شايف عزّيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الوزير السابق والقيادي بحزب الناصري الديمقراطي، شايف عزي صغير، الذي وافاه الأجل يوم الاحد 7 فبراير الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة .

واشار رئيس المؤتمر المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته اللافتة في اثراء الحياة السياسية والتنمية الديمقراطية في اليمن.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / نضال شايف عزّي وإخوانه وكافة أفراد الأسرة، والى قيادات احزاب التحالف الوطني، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب..

سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

