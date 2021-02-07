وزير الحج: السعودية استقبلت 100 ألف معتمر بعد استئناف العمرة

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات خلال مشاركته فى ندوة، اليوم الأحد، قال وزير الحج، إن "جهود المملكة العربية السعودية فى خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا"، مؤكدًا أن "المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التى تعاملت مع الجائحة، واهتمت بالإنسان أولًا".

وأضاف: "عملت المملكة على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة للعمرة والحج بخطط وقائية وإجراءات احترازية للسماح بأداء العمرة بأعداد محدودة على عدة مراحل دقيقة".

وتابع الوزير السعودى: "يشيد العالم أجمع بما تقوم به المملكة فى خدمة ضيوف الرحمن، وما تم من توسعات تاريخية فى الحرمين الشريفين؛ لتوفير سبل الراحة لمعتمرى وحجاج بيت الله الحرام، فقد استضافت المملكة ما يقارب 600 ألف معتمر تواجدوا بداخلها عند إغلاق المطارات عالميًا وانتشار الجائحة، فحرصت على تأمين كل سبل الراحة لهم حتى عودتهم لبلادهم بأمان".