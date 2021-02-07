مقتل 12 من قوات الأمن الصومالية فى انفجار قنبلة وسط البلاد

جدة - نرمين السيد - وتتصاعد وتيرة التفجيرات والعمليات الإرهابية فى الصومال، وسط مساعى من حركة الشباب الإرهابية للسيطرة على حكم البلاد، كان أقربها تفجير فندق داخل العاصمة مقديشيو، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات.

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