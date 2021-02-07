المسمارى: الجيش الليبى جزء من العملية السياسية والتدخل التركى تحدى للجميع

جدة - نرمين السيد - أكد الناطق الرسمى باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمارى، اليوم الأحد، على أن الجيش الليبى مؤسسة ضمن المؤسسات الليبية فى الدولة، تتعامل مع أى سياسى وفقًا للقانون والإعلان الدستورى القائم حاليًا، وأنه جزء لا يتجزأ من العملية السياسية التى جرت فى ليبيا.





وفى تصريحات لقناة "العربية"، قال المسمارى، إنه وفقًا للاتفاق السياسى، فإن المجلس الرئاسى الجديد هو القائد الأعلى للجيش الليبى، مشددًا على أن أهم ملفين يواجهان الجيش هما خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، ومعالجة المليشيات المسلحة. وشدد متحدث الجيش الليبى على أن أن الملف التركى يفرض تحديًا كبيرًا على الأطراف المعنية فى البلاد، وأن المهام التى ستوكل لضباط القيادة العامة والمنطقة الغربية، مثل وضع الخطط التعبوية لتنفيذ الاتفاق وتبادل المحتجزين ونزع الألغام. كما أشار المسمارى إلى أن أهم ملفين يواجهان الجيش الليبى هما خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، ومعالجة المليشيات المسلحة وفرز المليشيات التكفيرية التى لا تؤمن بالدولة، قائلاً إن "الوجود العسكرى الأجنبى فى ليبيا هو احتلال واستعمار، وهو التحدى الذى يواجه لجنة (5+5)".

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