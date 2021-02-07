إيران تعلن استعدادها للتراجع عن موقفها من الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده مستعدة للتراجع عن موقفها بشأن الاتفاق النووي الإيراني ولكن بشروط.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن ظريف قوله، اليوم الأحد: "على الولايات المتحدة إعطاء ضمانات بأن تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب لن تتكرر".

وأضاف: "لم نغادر الاتفاق النووي لكننا خففنا بعض الالتزامات، و21 فبراير آخر موعد لالتزامنا بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي".

وصباح اليوم، قال المرشد الإيراني، علي خامئني، إن طهران لن تتراجع عن خطواتها النووية إلا بعد أن ترفع الولايات المتحدة الأميركية العقوبات أولا.

وقال خامنئي في تصريحات تلفزيونية، أمام قادة القوة الجوية: "إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وليس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.. إذا كانوا يريدون من إيران العودة لالتزاماتها يجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات أولا".

وأضاف: "إذا كانوا يريدون عودة إيران إلى التزاماتها، فيجب على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات عمليا، ثم سنقوم بالتحقق من ذلك، وسنرى ما إذا كانت العقوبات رفعت بشكل صحيح، ثم سنعود إلى التزاماتنا".