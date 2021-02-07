بسبب كورونا.. اليونان تمدد الحظر على رحلات الطيران الداخلية والدولية

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، أنها ستمدد القيود على رحلات الطيران الداخلية والدولية حتى 15 فبراير و22 فبراير على التوالي للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت هيئة الطيران المدني إن القادمين من بريطانيا سيظلون ملزمين بإجراء اختبار سريع عند وصولهم، بينما تظل الرحلات الجوية من تركيا معلقة. وفقا لوكالة "رويترز".

وبموجب القيود الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس السبت، مددت السلطات حظر التجول الليلي ثلاث ساعات في المناطق التي تتمركز فيها معظم الإصابات بحيث يبدأ الساعة السادسة مساء بدلا التاسعة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وسجلت البلاد 163213 إصابة منذ اكتشاف أول حالة قبل عام و5951 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.