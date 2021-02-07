أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، أنها ستمدد القيود على رحلات الطيران الداخلية والدولية حتى 15 فبراير و22 فبراير على التوالي للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت هيئة الطيران المدني إن القادمين من بريطانيا سيظلون ملزمين بإجراء اختبار سريع عند وصولهم، بينما تظل الرحلات الجوية من تركيا معلقة. وفقا لوكالة "رويترز".
وبموجب القيود الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس السبت، مددت السلطات حظر التجول الليلي ثلاث ساعات في المناطق التي تتمركز فيها معظم الإصابات بحيث يبدأ الساعة السادسة مساء بدلا التاسعة خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وسجلت البلاد 163213 إصابة منذ اكتشاف أول حالة قبل عام و5951 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. اليونان تمدد الحظر على رحلات الطيران الداخلية والدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.