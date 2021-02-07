للتنسيق حول مكتب اتصال تل أبيب.. وفد دبلوماسي مغربي يتوجه إلى إسرائيل

كشف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن وفدا مغربيا سافر اليوم الأحد إلى إسرائيل للتنسيق بشأن مكتب الاتصال الذي سيفتتح في تل أبيب.
وذكر خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد بمقر الوزارة أن الافتتاح الرسمي لمكتب الاتصال المغربي في تل أبيب "مرتبط بتطور الوضعية الصحية وفتح الأجواء في المغرب وإسرائيل."
وأشار إلى أن مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب سيديره مسؤول بالنيابة، مضيفا أنه "ليس هناك أي ممثل مغربي في إسرائيل، كل ما هنا اللحظة هو مسؤول بالنيابة".
وكان المغرب وإسرائيل توصلا في ديسمبر 2020 إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الثنائية في مبادرة تشمل، حسب بيان مشترك، "الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، بما في ذلك بواسطة شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية، مع تخويل حقوق استعمال المجال الجوي، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المغاربة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة سلمية وودية".
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