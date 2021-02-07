جدول صرف حساب المواطن 1442 هجرياً وميلادياً

يقوم برنامج دعم حساب المواطن على توفير الاحتياجات المالية المساندة للأسر السعودية خاصة مع التداعيات الاقتصادية التي تشهدها المملكة خلال فترة انتشار فيروس كورونا لذلك فقد تعرض برنامج دعم حساب المواطن لمجموعة من الضوابط الجديدة التي بدأت بعد استلام الدفعة 28 من الدعم في شهر مارس 2020، سوف نتعرف على هذه الضوابط وجدول صرف حساب المواطن 1442 هجرياً وميلادياً.

جدول صرف حساب المواطن 1442

يتوقف صرف مستحقات المستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن ومعرفة القيم المالية على حسب تقديرات النظام خلال الفترة الحالية والتي يتم مراجعتها بشكل دوري بحيث تتفق مع الضوابط الجديدة التي وضعها البرنامج ومنها:-

تأجيل تسجيل مستفيدين جدد على البرنامج حتى إشعار آخر من الجهات المسؤولة.

إتاحة تسجيل تابعين فقط إلى المستفيد الرئيسي من البرنامج.

تحديد الحد الأقصى للدعم والقيم المالية المستحقة من البرنامج.

أهمية إثبات استقلالية الفرد المستقل وإلا يتم عودته كتابع مرة أخرى أو منعه من الدعم.

ويتم إثبات الاستقلالية من خلال صك ملكية، أو عقد إيجار، أو شهادة من السكن الجامعي.

مواعيد صرف دفعات 2021 من دعم المواطن

يتم صرف دفعات العام الميلادي الجديد من دعم حساب المواطن وبداية من الدفعة 38 التي تم صرفها في العاشر من شهر يناير بينما ينتظر المستفيدين من الدعم نزول الدفعة 39 من البرنامج يوم العاشر من شهر فبراير 2021. ويأتي جدول ومواعيد صرف باقي الدفعات حتى نهاية 1442هـ كالتالي:-

الدفعة رقم 39 يوم 10 فبراير 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 28 جماد الآخر بالهجري.

الدفعة رقم 40 يوم 10 مارس 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 26 رجب بالهجري.

الدفعة رقم 41 يوم 11 أبريل 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 29 شعبان هجرياً.

الدفعة رقم 42 يوم 10 مايو 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 28 رمضان هجرياً.

الدفعة رقم 43 يوم 10 يونيو 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 29 شوال هجرياً.

الدفعة رقم 44 يوم 11 يوليو 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 1 من ذي القعدة.

الدفعة رقم 45 يوم 10 أغسطس 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 2 ذي الحجة هجرياً.

الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن

وضع برنامج حساب المواطن تقسيم للفئات المستحقة لحساب المواطن وهم 5 فئات كالتالي:-