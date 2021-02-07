جدول صرف حساب المواطن 1442 هجرياً وميلادياً

يقوم برنامج دعم حساب المواطن على توفير الاحتياجات المالية المساندة للأسر السعودية خاصة مع التداعيات الاقتصادية التي تشهدها المملكة خلال فترة انتشار فيروس كورونا لذلك فقد تعرض برنامج دعم حساب المواطن لمجموعة من الضوابط الجديدة التي بدأت بعد استلام الدفعة 28 من الدعم في شهر مارس 2020، سوف نتعرف على هذه الضوابط وجدول صرف حساب المواطن 1442 هجرياً وميلادياً.جدول صرف حساب المواطن 1442
يتوقف صرف مستحقات المستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن ومعرفة القيم المالية على حسب تقديرات النظام خلال الفترة الحالية والتي يتم مراجعتها بشكل دوري بحيث تتفق مع الضوابط الجديدة التي وضعها البرنامج ومنها:-
- تأجيل تسجيل مستفيدين جدد على البرنامج حتى إشعار آخر من الجهات المسؤولة.
- إتاحة تسجيل تابعين فقط إلى المستفيد الرئيسي من البرنامج.
- تحديد الحد الأقصى للدعم والقيم المالية المستحقة من البرنامج.
- أهمية إثبات استقلالية الفرد المستقل وإلا يتم عودته كتابع مرة أخرى أو منعه من الدعم.
- ويتم إثبات الاستقلالية من خلال صك ملكية، أو عقد إيجار، أو شهادة من السكن الجامعي.
يتم صرف دفعات العام الميلادي الجديد من دعم حساب المواطن وبداية من الدفعة 38 التي تم صرفها في العاشر من شهر يناير بينما ينتظر المستفيدين من الدعم نزول الدفعة 39 من البرنامج يوم العاشر من شهر فبراير 2021. ويأتي جدول ومواعيد صرف باقي الدفعات حتى نهاية 1442هـ كالتالي:-
- الدفعة رقم 39 يوم 10 فبراير 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 28 جماد الآخر بالهجري.
- الدفعة رقم 40 يوم 10 مارس 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 26 رجب بالهجري.
- الدفعة رقم 41 يوم 11 أبريل 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 29 شعبان هجرياً.
- الدفعة رقم 42 يوم 10 مايو 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 28 رمضان هجرياً.
- الدفعة رقم 43 يوم 10 يونيو 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 29 شوال هجرياً.
- الدفعة رقم 44 يوم 11 يوليو 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 1 من ذي القعدة.
- الدفعة رقم 45 يوم 10 أغسطس 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 2 ذي الحجة هجرياً.
وضع برنامج حساب المواطن تقسيم للفئات المستحقة لحساب المواطن وهم 5 فئات كالتالي:-
- الفئة الأولى ويبدأ راتبهم من 0 إلى 8699 ريالًا سعوديًا.
- الفئة الثانية يبدأ راتبهم من 8700 ريال إلى 11999 ريال.
- الفئة الثالثة يبدأ راتبهم من 11200 ريال إلى 15299 ريال.
- الفئة الرابعة يبدأ راتبهم من 15300 ريال إلى 20159 ريال.
- الفئة الخامسة راتبهم فوق 20159 ريال وهذه الفئة غير مستحقة لدعم حساب المواطن.
الوسوم
يقوم برنامج دعم حساب المواطن على توفير الاحتياجات المالية المساندة للأسر السعودية خاصة مع التداعيات الاقتصادية التي تشهدها المملكة خلال فترة انتشار فيروس كورونا لذلك فقد تعرض برنامج دعم حساب المواطن لمجموعة من الضوابط الجديدة التي بدأت بعد استلام الدفعة 28 من الدعم في شهر مارس 2020، سوف نتعرف على هذه الضوابط وجدول صرف حساب المواطن 1442 هجرياً وميلادياً.جدول صرف حساب المواطن 1442
يتوقف صرف مستحقات المستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن ومعرفة القيم المالية على حسب تقديرات النظام خلال الفترة الحالية والتي يتم مراجعتها بشكل دوري بحيث تتفق مع الضوابط الجديدة التي وضعها البرنامج ومنها:-
- تأجيل تسجيل مستفيدين جدد على البرنامج حتى إشعار آخر من الجهات المسؤولة.
- إتاحة تسجيل تابعين فقط إلى المستفيد الرئيسي من البرنامج.
- تحديد الحد الأقصى للدعم والقيم المالية المستحقة من البرنامج.
- أهمية إثبات استقلالية الفرد المستقل وإلا يتم عودته كتابع مرة أخرى أو منعه من الدعم.
- ويتم إثبات الاستقلالية من خلال صك ملكية، أو عقد إيجار، أو شهادة من السكن الجامعي.
يتم صرف دفعات العام الميلادي الجديد من دعم حساب المواطن وبداية من الدفعة 38 التي تم صرفها في العاشر من شهر يناير بينما ينتظر المستفيدين من الدعم نزول الدفعة 39 من البرنامج يوم العاشر من شهر فبراير 2021. ويأتي جدول ومواعيد صرف باقي الدفعات حتى نهاية 1442هـ كالتالي:-
- الدفعة رقم 39 يوم 10 فبراير 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 28 جماد الآخر بالهجري.
- الدفعة رقم 40 يوم 10 مارس 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 26 رجب بالهجري.
- الدفعة رقم 41 يوم 11 أبريل 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 29 شعبان هجرياً.
- الدفعة رقم 42 يوم 10 مايو 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 28 رمضان هجرياً.
- الدفعة رقم 43 يوم 10 يونيو 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 29 شوال هجرياً.
- الدفعة رقم 44 يوم 11 يوليو 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 1 من ذي القعدة.
- الدفعة رقم 45 يوم 10 أغسطس 2021 بالتاريخ الميلادي، يوم 2 ذي الحجة هجرياً.
وضع برنامج حساب المواطن تقسيم للفئات المستحقة لحساب المواطن وهم 5 فئات كالتالي:-
- الفئة الأولى ويبدأ راتبهم من 0 إلى 8699 ريالًا سعوديًا.
- الفئة الثانية يبدأ راتبهم من 8700 ريال إلى 11999 ريال.
- الفئة الثالثة يبدأ راتبهم من 11200 ريال إلى 15299 ريال.
- الفئة الرابعة يبدأ راتبهم من 15300 ريال إلى 20159 ريال.
- الفئة الخامسة راتبهم فوق 20159 ريال وهذه الفئة غير مستحقة لدعم حساب المواطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول صرف حساب المواطن 1442 هجرياً وميلادياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.