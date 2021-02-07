انتخاب سيدة لأول مرة كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الافريقى انتخاب الراوندية مونيك نسانزاباجانوا نائبة لأول مرة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى فى مؤشر قوى على مزيد من الانفتاح والقناعات الجادة نحو الإيمان بدور السيدات، وتمكينهن فى القارة الإفريقية الطامحة إلى دور أقوى للسيدات، وإشراكهن بقوة فى ملفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.





وتنافس على المنصب مرشحات إناث من رواندا وأوغندا وجيبوتى.

وكان قد أعيد انتخاب محمد موسى فقى محمد كرئيس مفوضية الاتحاد الافريقى لمدة 4 سنوات حتى عام 2024 إذ لم يكن هناك منافس أمام فقى تشادى الجنسية.

وأعلن الاتحاد الإفريقى تسلم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدى، رئاسة الاتحاد الأفريقى لمدة عام، خلفاً لنظيره الجنوب إفريقى سيريل رامافوزا خلال فعاليات القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقى التى جرت أمس السبت.

ومن بين القضايا الملحة التى تفرض نفسها على أجندة الاتحاد الافريقى مكافحة الوضع الوبائى والحصول على اللقاح، علاوة على قضايا السلم ومكافحة الارهاب والتنمية.

ومن المقرر أن تنشط جهود رئيس الكونغو ورئيس الاتحاد الافريقى فى مجال التكامل الإقليمي، مثل تفعيل "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، التى تم إطلاقها فى الأول من يناير الحالى، وإطلاق "سوق النقل الجوى الأفريقى الموحد"، واعتماد بروتوكول "حرية الحركة والمبادئ التوجيهية لجوازات السفر الإفريقى"، وتنفيذ خطة البنية التحتية الشاملة للطاقة الزراعية فى أفريقيا والاستجابة لتغير المناخ.