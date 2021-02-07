اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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جدة - نرمين السيد - وقال التحالف -حسبما أفادت قناة "العربية"- أنه يتخذ كل الإجراءات للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى.
وأشار التحالف، إلى أن الميليشيات الحوثية تنتهك القانون الدولى الإنسانى بمحاولة استهداف المدنيين.
وتعتبر هذه هى الطائرة المسيرة المفخخة الثانية، التى تمكن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، من اعتراضها خلال يوم واحد، حيث تم اعتراض طائرة أخرى صباح هذا اليوم.
وندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، فى بيان له اليوم الأحد، باستمرار ميليشيا الحوثى الإرهابية فى إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة، واستهدافهم للمدنيين والمنشآت المدنية فى المملكة العربية السعودية.
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