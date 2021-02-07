إسرائيل تبدأ تخفيف قيود الإغلاق الثالث

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المحلية، كان من المقرر فى البداية رفع قيود الإغلاق جزئيًا يوم الجمعة الماضى، لكن اتفاقًا توصلت إليه الحكومة فى وقت متأخر من يوم الخميس مدد الإغلاق إلى يوم الأحد بعد اجتماع استمر ساعات وشهد نقاشًا حادًا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بينى جانتس.

واعتبارًا من صباح الأحد، رُفعت قيود التنقل التى فرضت على الأشخاص البقاء داخل نطاق ألف متر من منازلهم، كما أُعيد فتح المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومواقع التراث والآثار أمام الجمهور، والأعمال التجارية التى لا تقدم خدمات للجمهور، والأعمال التجارية التى تقدم خدمات فردية مثل صالونات التجميل، إلى جانب رفع قيود أخرى.

وحتى مساء السبت، لم يتم الاتفاق على إعادة فتح رياض الأطفال أو الصفوف من الأول إلى الثالث، وذكر بيان حكومى يوم الجمعة أن قرارًا سيتخذ فى هذا الشأن بعد مناقشات منفصلة بين وزارتى الصحة والتعليم.

فى غضون ذلك، سيظل مطار بن جوريون مغلقًا حتى 20 فبراير على الأقل، وفقًا لقرار حكومى صدر يوم الجمعة، وكان المطار الدولى الرئيسى فى إسرائيل قد أُغلق بالكامل تقريبًا منذ 25 يناير، باستثناء طائرات الشحن وطائرات الطوارئ، حيث تسعى السلطات إلى منع دخول الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بسلالات جديدة من فيروس كورونا، كتلك التى ساهمت فى الارتفاع الأخير فى أعداد الحالات فى البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيانات أظهرت أن الإغلاق الثالث فى إسرائيل كان على ما يبدو الأقل فعالية منذ بداية الجائحة، حيث ارتفع عدد حالات كوفيد-19 الحرجة فى المستشفيات حاليا إلى أكثر من ألف حالة مقارنة بـ949 حالة عند بداية فرض الإغلاق، على عكس الإغلاقين الأول والثانى فى مارس وسبتمبر واللذان انخفضت معهما الحالات الحرجة.

ويأتى تخفيف القيود فى إسرائيل، فيما تواصل تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوميًا، حيث سجلت اليوم أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس التى سجلتها حتى الآن إلى اكثر من 5 آلاف و71 حالة وفاة.