غدا .. قبرص تبدأ المرحلة الثانية من تخفيف تدابير كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء القبرصية، تتضمن تلك المرحلة إعادة فتح المدارس الابتدائية والصف الثالث من المدارس الثانوية وجميع المتاجر ومراكز التسوق، فضلا عن المتاحف والمواقع الأثرية الأخرى، ولكن بتدابير خاصة.

ورغم ثبات عدد الإصابات المنخفض الذى تسجله قبرص يوميا وانخفاض نسبة العينات الإيجابية بين اختبارات الكشف عن الإصابة بـ"كوفيد-19"، تدعو السلطات المواطنين لتواخى الحذر والامتثال للتدابير المفروضة من السلطات.

وتعد قبرص من البلدان التى تسجل أعدادا منخفضة للوفيات والإصابات بفيروس "كورونا"، فمنذ بداية تفشى الوباء وحتى أمس، سجلت السلطات الصحية 211 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج من الفيروس فى المستشفيات 112 شخصا.