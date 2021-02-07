- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأشار بايدن -حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"- إلى أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران قبل وفائها بالتزاماتها.
وكان وزير الخارجية الإيرانى، قال فى وقت سابق، اليوم الأحد، إن تاريخ 21 فبراير هو الموعد النهائى لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافى للاتفاق النووى.
وأوضح جواد ظريف، أن وقف الالتزام بالبروتوكول الإضافى لا يعنى أن الباب أغلق بشكل كامل أمام إحياء المفاوضات.
وألمح وزير الخارجية الإيرانى، إلى أن بلاده لم تشترط أى تعويض لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. بايدن : لن نرفع العقوبات عن إيران قبل الوفاء بالتزاماتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.