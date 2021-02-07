عاجل .. بايدن : لن نرفع العقوبات عن إيران قبل الوفاء بالتزاماتها

جدة - نرمين السيد - وأشار بايدن -حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"- إلى أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران قبل وفائها بالتزاماتها.

وكان وزير الخارجية الإيرانى، قال فى وقت سابق، اليوم الأحد، إن تاريخ 21 فبراير هو الموعد النهائى لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافى للاتفاق النووى.

وأوضح جواد ظريف، أن وقف الالتزام بالبروتوكول الإضافى لا يعنى أن الباب أغلق بشكل كامل أمام إحياء المفاوضات.

وألمح وزير الخارجية الإيرانى، إلى أن بلاده لم تشترط أى تعويض لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى.