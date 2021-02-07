الدفاع الأفغانية : مقتل 23 من عناصر طالبان فى عملية أمنية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل 23 من عناصر حركة "طالبان" جراء عملية خاضتها قوات الأمن الوطنية فى ولايتين مختلفتين من البلاد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأوضحت الوزارة، فى بيان نشر على صفحتها فى "تويتر"، أن العملية التى أجريت فى منطقة ديهراوود فى ولاية أروزكان وسط أفغانستان، أمس السبت، أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الحركة وتدمير معقلين لـ "طالبان" وضبط كمية من الأسلحة والعتاد. وأوردت الوزارة أيضا أن 8 من مقاتلى "طالبان" قتلوا وأصيب آخر بجروح نتيجة غارة جوية نفذت فى منطقة بشت رود بولاية فراه بجنوب غرب البلاد، ليلة السبت إلى الأحد.

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