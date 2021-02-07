بايدن يكشف إمكانية رفع العقوبات المفروضة على إيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته لن تلغي العقوبات المفروضة على إيران، قبل أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم.
وأضاف بايدن في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، أنه يجب على النظام الإيراني أن يوقف عمليات تخصيب اليورانيوم.
وبسؤاله عن إمكانية رفع العقوبات عن إيران لإعادتها لطاولة المفاوضات، رد بايدن قائلا "لا".
كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أن بلاده مستعدة للتراجع عن موقفها بشأن الاتفاق النووي الإيراني ولكن بشروط.
وقال ظريف "لم نغادر الاتفاق النووي لكننا خففنا بعض الالتزامات، و21 فبراير آخر موعد لالتزامنا بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي".
كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعادت فرض عقوبات قاسية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي في عام 2018.
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