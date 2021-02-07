الإطاحة بـ ضابط المخابرات مقدم الإحاطات اليومية لـ بايدن من منصبه

الرجل الذي كان مسؤولًا عن الإشراف على التقارير الاستخباراتية اليومية للرئيس الامريكي جو بايدن لن يكون قادرا على أداء دوره على هذا النحو بعد الآن، إذ سيتم نقل مورجان موير إلى منصب جديد داخل البيت الأبيض، وإنه من المتوقع الآن أن يشرف على تجميع الموجز اليومي المكتوب للرئيس بدلًا من ذلك، وفقا لما أفادت به صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم الكشف عن أن موير ، الذي كان سابقًا محللا كبيرا في وكالة المخابرات المركزية، كان جزءًا من مجموعة تدافع عن الوكالة فيما يتعلق بالادعاءات الكاذبة حول برنامج التعذيب الخاص بها أمام لجنة قوية في مجلس الشيوخ.

وقام موير بشكل أساسي بتجميع ما سيصبح تقريرًا عن برنامج التعذيب التابع للوكالة الاستخباراتية في عام 2013.

كما نقل مقال نشرته BuzzFeedNews عن دانييل جيه جونز، أحد أعضاء فريق عمل اللجنة الرئيسية في ذلك الوقت، الذي أشار إلى كيف دافع موير عن برنامج التعذيب التابع لوكالة المخابرات المركزية في محادثات خاصة مع مساعدي مجلس الشيوخ وقدم مزاعم كاذبة. وأخبر جونز، أنه لم يعد من الممكن الوثوق بموير "لنقل معلومات دقيقة". وقال جونز، بالنظر إلى تصريحات موير السابقة: "لن أثق به" مضيفا "لم يعد هناك مكان لك في المناصب العليا". ووصف المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية ، تيموثي باريت ، توصيفات جونز بأنها "لا أساس لها" ودافع عن موير ووصفه بأنه "ضابط استخبارات مهني مثالي لا شك في أن شخصيته قوية". تقرير مجلس الشيوخ الذي صدر أخيرًا في عام 2014، كان بمثابة لائحة اتهام شاملة لوكالة المخابرات المركزية وحدد الانتهاكات والتعذيب الواضح من قبل الوكالة أثناء استجواب المشتبهين بالإرهاب في السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية جنبًا إلى جنب مع نمط مضلل للكونجرس والبيت الأبيض حوله.