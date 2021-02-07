هل ينقذ بايدن أمريكا من الجوع.. بنوك الطعام تعلن استسلامها أمام كورونا

نشرت قناة "إن بي سي" الأمريكية تقريرًا قالت فيه إن بنوك الطعام التي تكافح من أجل إطعام الجياع خلال وباء فيروس كورونا تتطلع إلى إصلاحات إدارة الرئيس جو بايدن لتنفيذ برنامجها "برنامج المساعدة الغذائية التكميلية- سناب"، حيث عانت بنوك الطعام التي تخدم الأشخاص الذين لا يحصلون على مزايا "سناب" والملايين الآخرين الذي لا يوفر لهم "سناب" ما يكفي من الطعام.

وسرد التقرير تجربة كيندا ماكيني أندرسون التي تقدم وجبات ساخنة للأسر على الجانب الشرقي من ديترويت طوال جائحة فيروس كورونا. وبحسب إحصائها، قدمت مجموعة شباب المدينة الداخلية غير الربحية التابعة لماكيني أندرسون أكثر من 150.000 وجبة في الأشهر العشرة الماضية.

قالت:"لقد كنا دائمًا هناك منذ عام 2009، لمساعدة المجتمع"، في صباح يوم ثلجي مؤخرًا بعد تقديم وجبة الإفطار إلى عائلة محلية. ولكن منذ الوباء كان العبئ زائد".

بالنسبة للغالبية العظمى من العائلات التي تساعدها في إطعامها، فإن هذه الوجبات ليست هي الدعم الوحيد الذي يعتمدون عليه للبقاء على قيد الحياة. تقدر ماكيني أندرسون أن 98 بالمائة من الأسر التي تخدمها تحصل بالفعل على مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) - برنامج المساعدة الحكومية المعروف سابقًا باسم قسائم الطعام. لكن الفوائد التي يوفرها أهم برنامج في البلاد للجياع ليست كافية ببساطة. يقول الخبراء والمحامين إن الوباء كشف عن نظام قديم وغير مناسب.

قال جوزيف لوبريرا، مدير الأبحاث لفريق المساعدة الغذائية في مركز أبحاث الميزانية وأولويات السياسة في واشنطن، إن الأبحاث تظهر أن برنامج سناب لا يقوم بعمل واحد - إطعام الجياع. وقال: "نفاد المساعدات من الناس بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الشهر".

كانت منظمات الإغاثة الغذائية - من مخازن الكنائس الصغيرة وبنوك الطعام الإقليمية الرئيسية إلى منظمات مثل ماكيني أندرسون - تتحمل عبئًا مزدوجًا منذ بدء الوباء. دعم ملايين الأمريكيين الذين يواجهون مؤخرًا انعدام الأمن الغذائي، والذين لا يشاركون أو غير مؤهلين للحصول على مساعدات "سناب"، بينما يخدم أيضًا أولئك الذين يتلقون بالفعل مساعدة لا تحصل عليهم خلال الشهر.

قبل الوباء، كان متوسط ​​فائدة برنامج سناب حوالي 1.40 دولارًا لكل شخص لكل وجبة. خلال الوباء، تم دفع كل شخص في برنامج سناب إلى الحد الأقصى من الفوائد وهو 2 دولار لكل وجبة، لكن العائلات التي وصلت إلى الحد الأقصى بالفعل، أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، لم تحصل على أي أموال إضافية.

في الشهر الماضي، تحدت إدارة بايدن وزارة الزراعة الأمريكية ، التي تدير برنامج سناب، لإصلاح ذلك، ولكن أيضًا لإلقاء نظرة مبكرة عما هو مخطط له على أساس المنفعة نفسها. يتم تحديد مستويات الفوائد القصوى لبرنامج سناب من خلال شيء يسمى "خطة الغذاء المقتصد"، والتي من المفترض أن تعكس الحد الأدنى من تكلفة النظام الغذائي.

لكن خطة "خطة الغذاء المقتصد" لم يتم تنقيحها منذ عام 2006، ولم تتم إعادة تقييمها بشكل كبير منذ السبعينيات، حيث زادت فقط بما يتماشى مع التضخم على مر السنين. لم تكن الخطة مستحقة لإعادة التقييم لمدة عامين آخرين.

قال لوبيرا: "تعتمد خطة الغذاء المقتصد على افتراض أن الناس لديهم الكثير من الوقت لتسوق الأسعار وإعداد وجبات الطعام من الصفر، لكن الحقيقة هي أن العديد من العائلات تتلاعب بوظائف مختلفة. بناء خطة طعام تفترض أنك ستنقع الفاصوليا بين عشية وضحاها بدلًا من استخدام الفاصوليا المعلبة - ما مدى واقعية ذلك؟" يلاحظ لوبيرا أن الخطة تستند أيضًا إلى افتراض قديم مفاده أن الناس ينفقون غالبية دخلهم على الطعام، بينما في الواقع، ينفق معظم الناس الآن الجزء الأكبر من رواتبهم على السكن. في غضون ذلك ، قامت بنوك الطعام بسد الفجوة.