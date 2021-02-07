لا يتمتع بذرة ديمقراطية.. بايدن يكشف سبب عدم اتصاله برئيس الصين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نظيره الصيني شي جين بينج "لا يتمتع بذرة واحدة من الديمقراطية".
أكد بايدن خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، أنه يريد "منافسة قصوى" مع الصين لكن من دون نزاعات.
وبسؤاله عن سبب عدم اتصاله بالرئيس الصيني، قال بايدن إنه لم يكن هناك فرصة للتواصل معه، موضحا أنه لا يوجد سببا لعدم الاتصال به.
وأضاف أنه قضى وقت مع الرئيس الصيني أكثر من أي زعيم آخر، وذلك خلال فترة عمله كنائب للرئيس السابق باراك أوباما.
وقال بايدن إن الرئيس الصيني ذكي للغاية، وصعب للغاية أيضا، وليس لديه ذرة واحدة من الديمقراطية، وهذا ليس انتقادا لكنها حقيقة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ليس هناك سببا للخلاف، لكن يجب أن تكون منافسة شديدة دون صراعات.
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